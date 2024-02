Allerta meteo ad Agrigento: Avviso Arancione per Rischio Meteo-Idrogeologico

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha emesso un comunicato urgente per informare la comunità riguardo all’allerta meteo-idrogeologica e idraulica in corso, annunciata dal Dipartimento della Protezione Civile con il bollettino n. 24055 datato 24/02/2024. Tale avviso è attivo per l’intera giornata odierna fino alle 24:00, classificando il livello di allerta come “ARANCIONE” e stabilendo la fase operativa di “PREALLERTA”. La previsione meteorologica prevede la possibilità di rovesci o temporali intensi, accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento su tutto il territorio di Agrigento. In risposta a questa situazione, è stata immediatamente attivata la Centrale Operativa Comunale (C.O.C.), accessibile tramite il numero telefonico 0922/590520, per coordinare eventuali interventi di emergenza e assistenza alla cittadinanza.

Al fine di garantire la massima sicurezza dei cittadini, sono state stabilite le seguenti disposizioni e misure precauzionali:

Chiusura di Spazi Pubblici: Sono interdetti l’accesso e l’utilizzo di giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi per tutta la durata dell’allerta. Limitazioni d’Uso di Locali: È severamente vietato l’utilizzo di locali interrati, seminterrati e bassi, soprattutto nelle aree prossime ad alvei, sponde ed argini di torrenti e/o fiumi soggetti a criticità. Questa disposizione è particolarmente rilevante per la zona del Viale Emporium, sul lato del fiume Akragas. Sospensione di Eventi e Manifestazioni: Tutte le manifestazioni ed eventi all’aperto, inclusi i mercati rionali di merci varie, sono sospesi al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per i partecipanti e i visitatori. Indicazioni per i Residenti Vulnerabili: I residenti o domiciliati nelle aree a rischio sono invitati a seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: Evitare gli spostamenti durante i fenomeni temporaleschi e limitare gli spostamenti solo ai luoghi ritenuti più sicuri.

Prestare particolare attenzione alle strade soggette a frane e evitare di attraversare alvei dei corsi d’acqua sia a piedi che con automezzi.

Non sostare su ponti, passerelle o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere.

Mantenersi informati sulle direttive delle autorità tramite radio, televisione, social network e canali ufficiali.

Chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare di mettere in sicurezza gli animali domestici in caso di necessità di evacuazione.

In aggiunta, si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti e di rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione meteorologica attraverso fonti affidabili. La collaborazione e la prontezza nell’adottare queste misure precauzionali sono fondamentali per la sicurezza e il benessere di tutta la comunità di Agrigento in questo momento di allerta.