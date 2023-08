Anna Tatangelo chiuderà i festeggiamenti di San Giuseppe 2023 dopo una lunga pausa di 14 anni

L’associazione culturale Festeggiamenti San Giuseppe ha recentemente annunciato che la nota cantante Anna Tatangelo sarà la protagonista della chiusura del cartellone dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe 2023. Dopo una lunga pausa di 14 anni, ritorna la festa in onore di San Giuseppe, la cantante sarà la protagonista sul palco per siglare con la sua voce l’evento dedicato al Santo. Lo scorso anno, Anna Tatangelo aveva partecipato ai festeggiamenti della Madonna della Catena a Villaseta, frazione di Agrigento, dove un pubblico di circa duemila persone aveva entusiasticamente applaudito la sua performance. Questa volta, sarà protagonista dell’evento dedicato a San Giuseppe, portando la sua energia e talento per deliziare il pubblico presente. L’attesa per la performance di Anna Tatangelo è crescente, considerando la lunga assenza dei festeggiamenti di San Giuseppe. I fan della cantante e i partecipanti all’evento si preparano a godere di una serata speciale, all’insegna della musica e della festa. Non resta che aspettare il 28 agosto, giorno in cui Anna Tatangelo salirà sul palco per chiudere con grande stile i festeggiamenti in onore di San Giuseppe 2023.