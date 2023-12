Attacco informatico nazionale colpisce il Comune di Favara: Servizi digitali e banche dati offline

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha reso noto che il Comune è attualmente vittima di un attacco informatico di portata nazionale. La piattaforma Pa Digitale, utilizzata non solo da Favara ma anche da migliaia di enti in tutta Italia, è al momento fuori uso, costringendo gli uffici comunali a operare senza accesso alle fondamentali banche dati. Questa situazione impedisce al Comune di erogare i consueti servizi ai cittadini, causando notevoli disagi. Si invita pertanto l’utenza e i cittadini a non recarsi negli uffici comunali, a meno che non sia strettamente necessario. In aggiunta, sia l’albo pretorio online che tutti i servizi digitali collegati al sistema informatico del Comune di Favara non sono al momento accessibili. Questo blocco compromette ulteriormente la normale fruizione dei servizi pubblici digitali. Il sindaco Palumbo ha assicurato che stanno lavorando attivamente per risolvere la situazione e ripristinare al più presto l’accesso alle risorse digitali. Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di rimanere informati tramite comunicati ufficiali e di limitare le visite agli uffici comunali alle situazioni di assoluta necessità.