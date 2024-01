Chiesa Madre – Dai Re Magi ai bambini felici: Favara si appresta a celebrare l’Epifania con cuore

Il 6 gennaio 2024 segna un momento speciale per la comunità di Favara, grazie all’iniziativa congiunta dell’Associazione Culturale San Giuseppe e del comune di Favara, che regaleranno una mattinata indimenticabile con la celebrazione della Festa dell’Epifania. Questo evento, dedicato alla conclusione delle festività natalizie, promette di coinvolgere persone di tutte le età, creando un’armoniosa fusione tra tradizione, spiritualità e gioia.

La magia inizierà alle ore 11:30 con l’arrivo commovente dei Re Magi presso la maestosa Chiesa Madre. In un clima di attesa e fervore, si svolgerà l’incantevole momento dell’offerta dei doni, un gesto simbolico di generosità e condivisione. Successivamente, la comunità si riunirà per partecipare alla Santa Messa, un momento di riflessione e spiritualità che coinvolgerà tutti i presenti. Al termine della liturgia, l’attenzione si sposterà verso i più piccoli, ai quali saranno distribuite dolci leccornie: caramelle e zucchero filato faranno brillare gli occhi dei bambini, rendendo la giornata ancora più speciale.

Questa straordinaria iniziativa, risultato della collaborazione tra l’Associazione Culturale S. Giuseppe e il comune di Favara, evidenzia come cultura, tradizione e solidarietà possano convergere in eventi che arricchiscono il tessuto sociale della città. La Festa dell’Epifania si concluderà con sorrisi e cuori pieni, lasciando un dolce ricordo che continuerà a brillare nel cuore della comunità di Favara.