Favara accoglie con gratitudine i fondi Regionali per il recupero del centro storico

Miriam Mignemi Presidente del Consiglio Comunale di Favara e membro del direttivo provinciale di Ag di Fratelli d’Italia, unitamente al Presidente del Direttivo Adriano Barba e Leonardo Pitruzzella membro del direttivo, esprimono soddisfazione e riconoscenza all’Assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricó, per l’assegnazione dei finanziamenti del Fondo di progettazione della Regione. La somma di 3.5 milioni di euro destinati alla provincia di Agrigento, di cui 198.780 euro specificamente per Favara, promette un impulso significativo per il recupero del centro storico. Nella recente seduta del Consiglio comunale, focalizzata sullo stato di abbandono del centro storico, si è sollevato il problema della carenza di personale negli enti comunali siciliani. I rappresentanti locali sottolineano che questa carenza costituisce un ostacolo per partecipare ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rendendo l’iniziativa dell’Assessore Aricó di cruciale importanza. L’amministrazione comunale riconosce che l’opportunità offerta dai finanziamenti rappresenta un momento di riscatto per una comunità che possiede un centro storico ricco di potenziale. La gestione accurata di questi fondi può contribuire non solo al recupero di un patrimonio storico trascurato, ma anche a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, considerando i rischi attuali derivanti dall’incuria del passato. I rappresentanti sottolineano l’importanza di non perdere tempo e di avviare immediatamente la preparazione dei bandi per selezionare le ditte di progettazione. Questo, affermano, è essenziale per garantire che l’Amministrazione Comunale sia pronta ad agire tempestivamente una volta emanato il Decreto corrispondente.