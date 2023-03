Favara: il Comitato cittadino organizza un presidio contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro

Il Comitato Cittadino contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro a Favara ha invitato la cittadinanza a partecipare a un momento di raccoglimento che si terrà martedì 14 marzo alle ore 10,00, in piazza della Pace, nei pressi del sito dove dovrebbe essere installata l’antenna. Questo evento simbolico è stato organizzato per dimostrare che la città di Favara respinge l’idea di installare questa antenna in un centro densamente popolato, specialmente in prossimità di scuole e luoghi frequentati da giovani e giovanissimi.

Il Comitato ha già ottenuto il sostegno dell’amministrazione comunale, del consiglio comunale e di diverse associazioni che hanno inviato rimostranze all’ufficio SUAP del comune di Favara. Il presidio di martedì è aperto a tutti coloro che condividono le preoccupazioni del Comitato e che vogliono dimostrare la loro solidarietà con i residenti di Favara. Il Comitato chiede anche alla società Vodafone di individuare un sito alternativo lontano dal centro abitato per l’installazione dell’antenna. L’obiettivo principale del Comitato è quello di garantire la sicurezza dei residenti e di proteggere il loro diritto alla salute. In un’epoca in cui l’utilizzo dei dispositivi mobili è sempre più diffuso, è importante che le istituzioni e le società di telecomunicazioni siano sensibili alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla salute e alla sicurezza. Il Comitato Cittadino contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro a Favara sta dimostrando il potere della mobilitazione civica e della partecipazione attiva alla vita della comunità.