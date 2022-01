Favara. Il consigliere Salvatore Fanara esprime soddisfazione sull’approvazione del PRG

Il consigliere comunale Salvatore Fanara esprime soddisfazione per l’approvazione delle tavole del Prg. Questa misura, dichiara Fanara è indispensabile per tutti i professionisti, tecnici e singoli cittadini che grazie a questo strumento urbanistico che regola l’attività edificatoria all’interno del territorio comunale potranno, senza difficoltà e fraintendimenti, comprendere a pieno il futuro sviluppo della città.

Infine, Fanara esprime soddisfazione per la formazione della commissione speciale relativa al PNRR che rappresenta un ottimo strumento per stimolare e orientare l’amministrazione comunale ad intercettare tutti quei bandi per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di Covid-19.