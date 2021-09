Favara, inaugurato il comitato elettorale di Montaperto: “mi metto a disposizione dei cittadini”

E’ stato inaugurato domenica a Favara, davanti a un grande numero di persone, il comitato elettorale di Totò Montaperto candidato alle prossime elezioni per la poltrona di sindaco della città.

“Un grande entusiasmo che ci spinge a fare di più e a lavorare per il bene di Favara, ha dichiarato il candidato Toto Montaperto. Grande partecipazione di pubblico, significa che il nostro progetto, variegato e soprattutto realistico, sta iniziando ad essere capito dalla comunità favarese”.

Sostenuto dalla coalizione di centro-destra rappresentata da Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, UDC, e da quattro liste civiche Vivi Favara, FabArianuova, Facciamo Squadra e Montaperto sindaco, sono intervenuti durante la serata gli onorevoli, Decio Terrana, Giusy Savarino, Roberto Di Mauro e Calogero Pisano segretario nazionale Fratelli d’Italia.

“Abbiamo aperto due segreterie elettorali, in questi giorni abbiamo incontrato alcuni dei candidati al consiglio nei loro comitati, siamo stati in giro per le vie del paese con l’unico obiettivo di parlare alla gente, di ascoltare i loro bisogni e le loro esigenze e Io, sono disponibile ad essere in contatto con tutti”, ha concluso il candidato Montaperto.

Durante la serata presentata la squadra degli assessori designati formata da Leonardo Pitruzzella, Marilì Chiapparo, Mimmo Bunone, Salvatore Giudice e Valerio Di Miceli.