Favara. Martedì 4 ottobre, si è inaugurato l’anno scolastico 2022/2023 al Liceo Statale “Martin Luther King”

Grande festa e partecipazione all’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 del Liceo Statale “M.L.King” di Favara. La manifestazione, tenutasi nella soleggiata mattinata di martedì 4 ottobre, ha visto il coinvolgimento di tutte le classi ed indirizzi della frequentatissima scuola superiore. Protagonisti assoluti, i giovani studenti i quali- sotto la diligente e creativa guida degli insegnanti- hanno potuto animare quella che è stata una vera e propria festa. La loro festa. Dalle ore 9.00, radunati nel piazzale che accoglie la scuola, tutti i presenti hanno preso posto per condividere l’evento. A scandire i vari momenti la prof.ssa Arianna Vassallo, la quale ha dato subito la parola al Dirigente Scolastico, prof.ssa Mirella Vella. Significative le parole pronunciate nel discorso di accoglienza ed inaugurazione dell’anno scolastico, affermando che “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”. A precedere un momento di raccoglimento e di preghiera ad opera di Padre Calogero Lo Bello, l’intonazione del Canto “Cantico delle creature”, per ricordare la figura di San Francesco nel giorno della sua celebrazione.

E poi piena libertà alla fantasiosa estrosità degli studenti del King di Favara i quali hanno alternato momenti di canto come “The prayer” a momenti più patriottici con l’Inno Nazionale, l’alzabandiera e la lettura di articoli della Costituzione e la promessa di fedeltà al Tricolore. Ed ancora, sempre guidati dai loro docenti, una presentazione della rievocazione storico-filosofica, con il corteo che accompagna la figura di Empedocle. Particolarmente coinvolgente, con la contrapposizione cromatica bianco e nero delle vesti, il duetto danzante sulle note de “La cura” di Battiato.

Ma il Liceo M.L.King, ben inserito nel tessuto connettivo della città di Favara con i suoi numerosi indirizzi, ha voluto omaggiare il sapere multiculturale con l’esposizione del discorso di Greta Tumberg in tre lingue diverse: inglese, francese e spagnolo. Il momento poliglotta si è concluso con il conferimento degli attestati Trinity livello B1 e B2 e con gli attestati Cambridge.

Durante la cerimonia inaugurale, il Liceo King ha inoltre rinnovato per il triennio 2022/2025, la convenzione con l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento- nella figura esemplificativa del dott. Santo Pitruzzella, presente alla manifestazione- per la prosecuzione della sperimentazione didattica del liceo scientifico con curvatura biomedica.

Un momento speciale è stato dedicato alle prime classi le quali hanno esposto, alla platea presente, le emozioni dei primi giorni di scuola. E se il percorso scolastico per loro è appena iniziato, per i compagni più grandi è terminato nell’a.s. appena concluso con l’esame di maturità. Per loro premiazione con attestati e targhe da parte della D.S. La sentita cerimonia è stata occasione per rivolgere un pensiero alle donne iraniane che , in questo momento storico, manifestano in terre difficili il loro dissenso, trovando spesso anche la morte in nome della libertà di pensiero e di espressione.

“Noi abbiamo un sogno. Che i ragazzi del nostro istituto imparino la bellezza e non si lascino abituare a ciò che sembra bruttezza. Noi vogliamo formare cittadini e uomini che insegnino e costruiscano la bellezza. Questo è il Liceo M.L.King”(prof.ssa Arianna Vassallo). Abbiate sempre dei sogni e prendetevene cura…Buon anno scolastico a tutti voi che rappresentate il King di Favara.