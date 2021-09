Favara. On. Di Caro: “Gli assessori del Comune di Favara sono abusivi”

“Gli assessori del Comune di Favara sono abusivi”, lo sctive l’onorevole Giovanni Di Caro in un post pubblicato su Facebook di cui alleghiamo Integralmente qui sotto.

Volevo darvi una notizia. Che poi non è una notizia ma è semplicemente l’indicazione di una legge vilipesa e ignorata anche dall’Assessore agli Enti Locali Zambuto.

Il comune di Favara non ha un sindaco perché si è dimesso irrevocabilmente il 3 agosto scorso. Ma non ha neanche una giunta perché questa cessa di esistere con le dimissioni del sindaco.

Sotto riporto i riferimenti normativi. Così magari qualche assessore abusivo evita comunicati stampa imbarazzanti e messaggi di mandati di pagamento effettuati alle ditte in attesa delle loro spettanze (che non sono favori ma diritti sacrosanti).

L’assessorato manterrebbe in carica solo il “vice-sindaco” ma questo ed altri aspetti vanno decretati. Cosa che non è ancora stata fatta. Quindi, oltre agli assessori, anche il vice-sindaco esercita il suo ruolo abusivamente.

Qualcuno si chiederà “perché l’assessore Zambuto non nomina un commissario?”.

La risposta è semplice: perché l’assessore Zambuto è complice dell’abusivismo istituzionale che da un mese insiste al Comune di Favara.

Ovviamente per la vergogna di cui sopra ho già depositato un atto ispettivo.