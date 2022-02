Favara. Partiranno il prossimo 21 febbraio le attività di screening anti Covid-19 destinate agli studenti delle scuole

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, facendo seguito alle numerose sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale (da ultima quella dello scorso 11 febbraio) ha infatti provveduto a garantire la realizzazione di tamponi destinati unicamente alla popolazione scolastica.

I test saranno realizzati al drive in della zona Asi seguendo uno specifico calendario: lunedì 21 febbraio, dalle 15 alle 19 potranno effettuarlo gli studenti dell’istituto ” V. Brancati”; giovedì 24 febbraio, sempre dalle 15 alle 19 gli studenti del “Falcone-Borsellino”; venerdì 25 venerdì, dalle 15 alle 10 gli studenti dell’ istituto “Bersagliere Urso-Mendola”; sabato 26, dalle 9 alle 13, gli studenti dell’istituto comprensivo “Guarino” e domenica 27, dalle 9 alle 13, gli studenti del Liceo scientifico “Martin Luther King”, dell’istituto alberghiero “Ambrosini”, dell’Ipia “Fermi” e del Cpia.

L’Asp ha stabilito in 140 il numero massimo di studenti che potranno essere ammessi per ogni turno. Al momento del tampone ogni alunno dovrà consegnare il consenso informativo in doppia copia dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Sarà inoltre necessario registrarsi sul sito Asp alla voce “Registrazione coronavirus”.