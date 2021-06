Favara. Paura in via Empedocle, grosso ramo invade la carreggiata

Momenti di paura questa mattina causato da un camion che ha urtato un albero mentre transitava in via Liguria. E’ accaduto intorno alle 10:45 nei pressi dell’incrocio tra via Empedocle e Viale Progresso. Il mezzo pesante – racconta una residente della zona ancora sotto shock- transitava lungo la corsia direzione via Empedocle quando è rimasto incastrato con un tronco e durante la manovra ha letteralmente sradicato.

L’arbusto, di giovane età e apparentemente in buona salute, ha occupato la carreggiata causando la deviazione del traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno messo in sicurezza la zona.