Favara. Vicenda GIRGENTI ACQUE: L’Amministrazione comunale si prepara a costituirsi parte civile.

Riteniamo doveroso convocare le associazioni dei consumatori di Favara per provare a stabilire una linea comune nell’ipotesi di rinvio a giudizio nell’indagine WATERLOO. In tal caso si chiederà il ristoro delle somme che i favaresi hanno versato per i reflui da depurazione. L’ente ha il dovere di tutelare i cittadini in questa triste vicenda. Attendiamo l’esito delle azioni della magistratura certi che verrà fatta chiarezza su un tema che ha refluenze sulla salute pubblica. Lo dichiara il Sindaco Anna Alba.