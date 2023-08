Favara si unisce attraverso lo sport: Nasce la prima edizione di “Sport e Comunità”

Oggi Radio In Agrigento intervista le associazioni coinvolte nel torneo “Sport e Comunità”

Il prossimo 5 agosto, la comunità di Favara si prepara ad accogliere con entusiasmo la prima edizione di “Sport e Comunità”, un torneo di calcio unico nel suo genere. Questo evento mira a promuovere e consolidare i rapporti sociali tra i giovani del luogo, offrendo loro l’opportunità di divertirsi e sfruttare gli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale durante il periodo estivo. L’entusiasmante torneo avrà luogo nel campetto comunale di via Agrigento, a partire dalle 17:30, e sarà caratterizzato dalla partecipazione di diverse associazioni locali che hanno collaborato per rendere possibile questa esperienza unica. Tra le associazioni coinvolte troviamo Favara per il futuro, Area Zero, Nzemmula, Plastic free e Fabaria Folk, tutte determinate a contribuire al successo dell’evento e all’incoraggiamento delle relazioni interpersonali all’interno della comunità.

Inoltre, oggi stesso, alle ore 13:00 alle 15;00, le associazioni avranno l’opportunità di parlare della prima edizione di “Sport e Comunità” in diretta negli studi di Radio In Agrigento, durante il programma “Sotto a chi Tocca” diretto dallo speaker Giampaolo Mascioli e MissMary. Questa intervista offrirà un’occasione speciale per condividere le motivazioni e gli obiettivi dietro l’organizzazione di questo torneo, mettendo in luce l’importanza della coesione sociale e dell’impegno comunitario.



L’evento rappresenta un’iniziativa lodevole che unisce lo sport e la comunità, mettendo in primo piano il potere del gioco e dell’inclusione sociale. Con il coinvolgimento di diverse associazioni locali e l’entusiasta partecipazione dei giovani Favaresi, si prevede che questa prima edizione di “Sport e Comunità” sia solo l’inizio di una tradizione che continuerà a prosperare nel tempo, contribuendo a rendere la comunità di Favara ancora più forte e unita.