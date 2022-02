Favara. Sostegno alle famiglie in condizioni economiche di fragilità, ecco tutte le scadenze.

E’ già possibile presentare l’istanza per il terzo figlio per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Possono partecipare tutti coloro che hanno un Isee non superiore a 8.955 euro.

E’ inoltre possibile già presentare l’istanza per ottenere l’assegno di maternità per le famiglie con Isee non superiore a 17.747,58 euro annue. Il bonus può essere richiesto solo dal sesto mese dalla nascita del figlio.

Entrambe le richieste possono essere presentati presso l’ufficio Solidarietà sociale di via Silone, che è aperto dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

L’assessore ai Servizi sociali Antonella Morreale e gli uffici sono al lavoro per la pubblicazione del nuovo bando per i buoni spesa che sarà finanziato con le somme rimanenti degli ultimi due bandi e a cui si può partecipare fino ad esaurimento delle risorse.