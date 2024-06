Guasto sollevamento Carboj – sospensione della distribuzione idrica nel comune di Sciacca

Si segnala che in data odierna, nel corso delle attività di routine eseguite dai nostri operatori, è stato riscontrato un guasto alla premente in uscita del sollevamento idrico in C/da Carboj e in C/da Piana del comune di Sciacca. Pertanto, al fine di poter eseguire i necessari lavori di riparazione, che la scrivente effettuerà in data 10/06/2024, sarà necessario sospendere la distribuzione idrica prevista nel comune di Sciacca, con possibili disservizi idrici per le utenze servite. Si significa che, a conclusione dei suddetti lavori, sarà possibile ripristinare la distribuzione idrica che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.