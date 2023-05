Incendi e furto nel comune di Favara: il sindaco denuncia le “piccole miserie quotidiane”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso profonda preoccupazione per una serie di eventi che hanno colpito il comune nella mattinata odierna. Tra un furto con scasso alle macchinette per caffè e snack dell’ufficio tecnico e un incendio nell’archivio abbandonato della scuola “Mendola”, Palumbo ha sottolineato come questi episodi siano “la misura dei tempi” e rappresentino “piccole miserie quotidiane”. Il primo evento è stato scoperto quando il personale dell’ufficio tecnico si è recato al lavoro e ha notato segni evidenti di un furto con scasso alle macchinette per caffè e snack.

Questo episodio ha evidenziato la presenza di individui senza scrupoli che approfittano delle vulnerabilità per saccheggiare ciò che trovano. Il sindaco Palumbo ha mostrato gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo nell’indagine di questo furto.

Tuttavia, il secondo incidente ha portato ulteriori preoccupazioni. Una segnalazione ha informato le autorità locali di una colonna di fumo proveniente da un vecchio archivio abbandonato presso la scuola “Mendola”. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e prevenire un potenziale disastro. Palumbo ha espresso il suo apprezzamento per l’efficace operato dei vigili del fuoco, che ha permesso di evitare danni maggiori.

Il sindaco Palumbo ha voluto sottolineare come questi episodi riflettano l’attuale situazione sociale e culturale. Da un lato, c’è chi vive di furti e saccheggi, approfittando delle difficoltà altrui, mentre dall’altro ci sono coloro che si dedicano a distruggere per combattere la noia.

Palumbo ha definito tali comportamenti come “piccole miserie quotidiane”, evidenziando la necessità di affrontare le radici di questi problemi e di promuovere una cultura di rispetto e responsabilità. Il sindaco ha concluso il suo intervento con un appello alla comunità favarese, invitando i cittadini a restare vigili e a collaborare con le forze dell’ordine per contrastare simili atti vandalici. Ha sottolineato l’importanza di promuovere valori positivi e di lavorare insieme per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti i residenti. Mentre le indagini sono ancora in corso per identificare gli autori di questi atti criminali, il sindaco Palumbo si impegna a rafforzare le misure di sicurezza e a promuovere progetti di sensibilizzazione per contrastare tali comportamenti nella comunità locale.