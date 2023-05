Calcio. Pro Favara: la serie D nei progetti della prossima stagione

Concluso il campionato di Eccellenza con un brillante terzo posto alle spalle della neo promossa Akragas e della squadra di un altro capoluogo di provincia, l’Enna (attualmente impegnata nei play off promozione contro una squadra calabrese), la dirigenza del Pro Favara è intenzionata a puntare molto più in alto nella prossima stagione. Nell’anno in cui si festeggeranno i 40 anni di attività sportiva, i progetti della società gialloblù sono indirizzati a disputare un campionato di vertice che, tradotto in parole semplici, significa puntare alla serie D.

L’ambizioso progetto è stato ribadito nel corso di una riunione dei vertici societari i quali hanno analizzato i punti di forza e le criticità della stagione appena archiviata definendo nei dettagli il prossimo obiettivo stagionale. E lo si è fatto ripartendo da uno degli artefici dell’ultimo biennio che ha riportato un gran numero di tifosi sugli spalti del “Bruccoleri”, tifosi che hanno seguito il Pro Favara anche in trasferta. Come primo atto è stata annunciata la riconferma di Tino Longo come direttore sportivo.

L’esperto conoscitore del calcio isolano gode della piena fiducia della società di piazzale dei Giochi Olimpici e ha in tasca una lista ambiziosa di giocatori tra riconferme e grossi colpi di mercato.

“Abbiamo definito un obiettivo ambiziosissimo – ha detto a fine riunione il presidente Rino Castronovo -, adesso dobbiamo iniziare a mettere tutti i tasselli al posto giusto tra riconferme e nuovi arrivi. È importante anche l’aiuto delle forze imprenditoriali e commerciali del paese che devono aiutarci in questo sogno. Nel 2024 festeggeremo i 40 anni da quando si è costituita la società e con i miei collaboratori e dirigenti vorremmo fare un grande regalo ai tifosi e a Favara. Siamo pronti e maturi per il salto di categoria”. Nei prossimi giorni ci saranno le prime ufficializzazioni sul mercato.