Incidente Stradale a Agrigento, due feriti uno in condizioni gravi”

Questa mattina, lungo la strada statale 189, di fronte al bar Genova nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento, si è verificato un terribile incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Due veicoli, una Volvo XC60 e un’Audi Q3, sono stati coinvolti in un violento frontale che ha lasciato un conducente in condizioni serie. Il conducente dell’Audi Q3 ha subito le conseguenze più gravi dell’incidente. Dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai soccorritori, è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue ferite includono un forte trauma toracico e lesioni agli arti inferiori, ma al momento non sono state confermate ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Il conducente della Volvo, seppur ferito lievemente, è stato colto da uno stato di shock a causa dell’impatto devastante. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno collaborato per gestire la situazione di emergenza. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi iniziali dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’Audi Q3 stesse uscendo da Fontanelle per immettersi sullo scorrimento veloce quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è trovato improvvisamente di fronte alla Volvo XC60, causando il violento impatto tra i due veicoli. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le circostanze esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.