Incidente stradale a Favara, violento scontro tra due auto

In tarda mattina intorno alle 12:30 circa un incidente stradale si è verificato a Favara, in via Marcello Mastroianni, meglio conosciuta come “strada dell’Esa”. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Mercedes Class A e una Fiat 500. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, con Vigili urbani e Carabinieri della locale stazione. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non in condizioni gravi.

La vittima, la conducente dell’auto Fiat 500, è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Agrigento ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Ancora è da appurare la dinamica dello scontro: di certo c’è che l’impatto è stato molto violento e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.