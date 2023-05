Insieme verso un Nuovo Orizzonte: L’Aeroporto di Agrigento Unisce la Comunità

Verso la realizzazione del Terminal Aereo di Agrigento. In procinto del 1° giugno, presso il suggestivo Teatro Pirandello, prenderà forma il Comitato Promotore dell’Aeroporto di Agrigento. Questo importante evento segnerà l’inizio di un percorso concreto, nel quale tutti avranno la possibilità di partecipare, attraverso la sottoscrizione delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della Società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi spa. Al fine di promuovere una distribuzione azionaria capillare, il valore nominale di ciascuna azione è stato stabilito in mille euro. Imprenditori, enti pubblici e cittadini avranno quindi l’opportunità di partecipare attivamente a questa nuova e significativa iniziativa. Coloro che si uniranno a questa causa potranno beneficiare degli aspetti economici positivi che l’aeroporto sarà in grado di generare. Dotare l’area centro-meridionale della Sicilia di un aeroporto rappresenta un obiettivo primario con due finalità fondamentali. In primo luogo, si intende ridurre le distanze per soddisfare ogni esigenza legata alla salute, al turismo, allo studio e al lavoro. In secondo luogo, si mira a offrire alle imprese le stesse opportunità di sviluppo presenti nel resto d’Italia. L’aeroporto, concepito come un autentico patrimonio per l’intera comunità e il territorio, sta finalmente per diventare una realtà tangibile. Grazie alla creazione delle condizioni necessarie, l’opera che si prospetta si avvicina sempre di più alla sua concretizzazione.