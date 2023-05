Lo spot di Louis Vuitton sulle montagne della Quisquina: un omaggio alla bellezza di Agrigento

La Provincia di Agrigento è stata scelta da numerosi brand famosi per la bellezza dei suoi paesaggi naturali, che spaziano dalla Scala dei Turchi alla Punta Bianca, dalla Valle dei Templi al Teatro Andromeda sui monti Quisquina. In particolare, il noto marchio Louis Vuitton ha selezionato il Teatro Andromeda, situato tra le montagne della Quisquina a Santo Stefano Quisquina nell’Agrigentino, per girare lo spot della sua collezione autunno inverno maschile. La pubblicazione dello spot sui social network ha generato migliaia di condivisioni.

Il Teatro Andromeda, ideato e realizzato dall’artista e pastore Lorenzo Reina, è una delle attrazioni turistiche più importanti della provincia di Agrigento. La particolarità di questa struttura all’aperto, che richiama ogni anno un gran numero di visitatori, ha fatto sì che venisse scelta come scenario perfetto per le riprese dello spot pubblicitario di Louis Vuitton.

L’annuncio della scelta del Teatro Andromeda come location per lo spot della collezione autunno-inverno maschile di Louis Vuitton ha suscitato grande entusiasmo tra gli abitanti della zona e gli appassionati di moda, che hanno visto questa scelta come un riconoscimento del fascino e della bellezza della provincia di Agrigento. Senza dubbio, questa collaborazione è un’ulteriore testimonianza della bellezza e del fascino della provincia di Agrigento, una meta turistica sempre più apprezzata da visitatori provenienti da tutto il mondo.