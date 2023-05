Movida Dance di Favara conquista il podio al Trofeo città dello stretto

Le Danze Latine sono in fermento grazie all’atleta Asia Formica e alla Movida Dance di Favara! Nel corso del weekend, al Pala fiere di Catania, si è tenuta la competizione di Danza Sportiva “Trofeo città dello stretto”, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport. Tra i partecipanti, Asia ha rappresentato con orgoglio la sua scuola di ballo, dimostrando una straordinaria abilità nelle discipline Latin e Cha cha cha. Nonostante il breve tempo di preparazione, l’atleta ha impressionato la giuria e il pubblico con la sua grinta e la sua tecnica, conquistando il quarto posto nella Samba e un eccezionale terzo posto nella Cha cha cha.

Asia non si ferma qui: il suo prossimo obiettivo è il Campionato Regionale 2023, dove affronterà sfide ancora più impegnative per raggiungere la vetta del podio. Grazie alla Movida Dance di Favara e alla passione di atleti come Asia, le Danze Latine stanno conquistando sempre più appassionati, offrendo emozioni, ritmo e spettacolo. Venite a scoprire il mondo delle Danze Latine con Asia e la Movida Dance di Favara, una scuola di ballo che saprà farvi vivere momenti unici e indimenticabili!