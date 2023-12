Nasce il “Mercatino di Natale” a Favara: Un’opportunità per gli hobbisti creativi

Favara si prepara ad accogliere il magico spirito natalizio con l’istituzione del “Mercatino di Natale” che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Cavour nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023. L’evento, caratterizzato da un orario esteso, dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 24:00, offre ai cittadini un’occasione unica di immergersi nell’atmosfera festiva. L’iniziativa è voluta dall’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla per valorizzare i tanti artigiani hobbyisti creativi di tutti i settori ad eccezione di quello alimentare. Il mercatino, composto da un massimo di 20 posti, ciascuno della superficie di 9 mq, sarà esclusivamente riservato agli hobbisti creativi. Un’opportunità per gli artigiani locali di esporre le proprie creazioni e condividere il loro talento con la comunità. Va sottolineato che la vendita di prodotti appartenenti al 1° settore è tassativamente esclusa, così come la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante in Piazza Cavour. Queste restrizioni mirano a mantenere l’atmosfera caratteristica del periodo natalizio, focalizzata sulle creazioni artistiche e artigianali. Gli interessati dovranno presentare le proprie istanze per partecipare al mercatino entro e non oltre il 14 dicembre 2023, alle ore 13:00. Le istanze saranno attentamente valutate dall’Ufficio “Fiere e Mercati”, che concederà le autorizzazioni in base ai posti disponibili. Un’opportunità imperdibile per gli hobbisti creativi di far brillare le proprie creazioni durante le festività.