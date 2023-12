Favara. Nonostante la pioggia, San Calogero abbraccia la Magia del Natale

Questa sera, a San Calogero, la pioggia non ha oscurato la magia natalizia! Dopo la Santa Messa delle 18:00, l’albero di Natale ha brillato, riportando vita e tradizione alle festività. La partecipazione dell’assessore Angelo Airo’ Farulla, del fervente comitato di San Calogero, del parroco don Michele Termine, della scuola I.C. Gaetano Guarino con la dirigente Gabriella Bruccoleri e della calorosa comunità favarese ha trasformato la serata in un trionfo di unità.



Giovanni Giglia, membro del comitato, ha guidato con entusiasmo l’evento di accensione, permettendo all’assessore di condividere i saluti dell’amministrazione e complimentarsi con il comitato per le sue iniziative. La dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri ha voluto esprimere gratitudine per l’invito. Nonostante la pioggia, il parroco don Michele Termine ha benedetto l’albero, mantenendo viva la tradizione.

Il Prof. Graziano Mossuto ha aggiunto un tocco di magia con canti tipici natalizi eseguiti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino. La comunità di San Calogero, nonostante il maltempo, si è unita con cuore e anima per vivere e celebrare il vero spirito natalizio.