Percorsi 4: Nuove opportunità di formazione e lavoro per giovani migranti ad Agrigento

Oggi ad Agrigento è stato inaugurato il consortium meeting del progetto “Percorsi 4”, promosso da APS ENDAS Provinciale Agrigento e finanziato da Anpal Servizi S.p.a. con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. Il programma, ospitato presso l’ACI territoriale Agrigento, prevede l’implementazione di percorsi formativi extracurriculari, mirati a favorire l’integrazione di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Giovani Migranti nel tessuto sociale locale. L’obiettivo è accompagnarli dal contesto protetto in cui sono stati accolti verso una piena autonomia e inclusione nelle comunità di destinazione. Con una durata di 600 ore, i percorsi coinvolgono attivamente MSNA e giovani migranti regolarmente presenti nel territorio. L’APS ENDAS Provinciale Agrigento, con un consolidato ruolo nell’economia sociale, opera da anni nel campo delle politiche sociali, con interventi che spaziano dalla sanità all’istruzione, dalle politiche del lavoro al sostegno delle persone vulnerabili e degli anziani non autosufficienti. L’associazione si propone di sviluppare un’offerta completa di misure orientative, formative e di accompagnamento all’inserimento lavorativo per i giovani migranti, sfruttando una rete di collaborazioni con enti istituzionali, associazioni del terzo settore, istituzioni scolastiche e altri attori chiave. Questa azione di rete rappresenta un elemento fondamentale nell’approccio alla gestione delle politiche sociali, basato su metodologie condivise e orientate al benessere e all’integrazione di chi si trova in condizioni di marginalità estrema.