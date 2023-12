Prima esperienza scolastica a Favara: Aperto l’asilo nido all’Istituto Don Bosco

Lunedì scorso ha segnato l’inizio di una avventura educativa a Favara con l’apertura dell’asilo nido comunale, che trova la sua sede in via della Grazia presso l’istituto scolastico “Don Bosco”. Il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore Antonella Morreale hanno calorosamente accolto il personale della struttura, insieme ai piccoli protagonisti che hanno intrapreso il loro primo passo nel mondo della scuola. Con oltre venti iscritti finora, il sindaco ha annunciato che ci sono ancora posti disponibili, invitando i genitori interessati a presentare le domande di ammissione presso l’ufficio di protocollo generale di piazza Cavour o tramite PEC all’indirizzo comune.favara@pec.it. Questa iniziativa offre un’opportunità preziosa per i genitori che desiderano iscrivere i propri bambini a questa stimolante esperienza educativa. Per maggiori dettagli e informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Favara all’indirizzo: https://comune.favara.ag.it

Un passo avanti verso il futuro educativo dei più piccoli, rendendo l’apprendimento un’avventura divertente e formativa.