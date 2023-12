Un calcio di solidarietà: Vecchie glorie Pro Favara sfidano la Sicily DC per uno scopo benefico

Il prossimo venerdì 15 dicembre, alle ore 15:00, lo Stadio Comunale “Bruccoleri” di Favara sarà il palcoscenico di un evento calcistico carico di significato e solidarietà. Le vecchie glorie della SSD Pro Favara del 1984 si scontreranno con la Sicily DC, una selezione regionale composta da amministratori comunali, deputati e politici della DC, guidati in campo dall’ex governatore Totò Cuffaro. Il presidente della Pro Favara, Rino Castronovo, che è anche un consigliere comunale DC, sottolinea l’importanza di queste partite benefiche, affermando che la selezione calcistica dello scudo crociato periodicamente dedica le proprie energie a iniziative di questo genere in diversi stadi della Sicilia. L’incontro, oltre a promuovere lo spirito sportivo, avrà uno scopo benefico, con l’invito a tutti i tifosi e gli appassionati di sport di unirsi allo stadio per sostenere questa nobile causa. Il contributo volontario richiesto all’ingresso sarà destinato ad associazioni locali, rafforzando così il legame tra il calcio e l’impegno sociale nel territorio di Favara. L’allenatore della promozione in Serie D degli inizi degli anni Duemila, Gaetano Longo, guiderà la squadra delle vecchie glorie, composta da nomi illustri che hanno contribuito significativamente ai successi della Pro Favara negli ultimi 40 anni. Tra i convocati figurano giocatori come Lillo Giardina, Carmelo Sorce, Tonino Zambuto (portieri), Giovanni Montaperto, Michele Bellavia, Peppone Nobile, Cocò Ciminna, Peppe Salvaggio e molti altri. Questo incontro si configura come un’occasione speciale per rivivere emozioni legate al passato glorioso del calcio locale, oltre a dimostrare che il mondo dello sport può essere un potente veicolo per promuovere valori di solidarietà e sostegno alla comunità.