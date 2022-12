Primo Tour Biennale d’Europa” della giovane artista favarese

Dopo Parigi a ottobre nel mese di novembre a Barcellona la favarese Geta Tabone conquista Londra. Prosegue per ora sino al prossimo 17 dicembre a Londra la terza tappa del Tour di Geta Tabone, con altre sue due opere fra disegno manuale e disegno digitale, “Chi sono!” (matite, 40 x 40, e “Me stessa” , in digitale, 50 x 70) che si possono ammirare un percorso eclettico ed inesauribile, un vero forziere già colmo di multi valenze creative.

Geta Tabone, ammessa fra i pochissimi Artisti del “Primo Tour Biennale d’Europa”, ideato e realizzato da uno staff di tutto rispetto e serietà come quello di “EA- Effetto Arte”. Anche in questa ultima tappa 2022 Geta Tabone, di Favara (Ag), appena 27 anni ma già quotata a livello nazionale ed in campo internazionale. Ha ricevuto un’altra Targa di Merito da parte degli organizzatori del “Primo Tour Biennale d’Europa”, per “la sua creatività e l’impegno stilistico espresso.

L’importante manifestazione europea si concluderà, a Venezia, nel gennaio 2023, tappa finale in cui Geta Tabone esporrà altre due nuove opere che sicuramente confermeranno, con un reale e meritato successo, l’alto talento di questa piccola ma grande e infaticabile promessa dell’Arte italiana.