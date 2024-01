Pro Favara imbattibile: 10 vittorie in trasferta e conto alla rovescia

Nel mondo del calcio, dove il cuore e la passione si mescolano, la Pro Favara ha scritto una pagina indelebile di resilienza e determinazione. Con oltre 4000 spettatori che hanno affollato lo stadio Tomaselli di Caltanissetta, tra cui 450 accesi tifosi gialloblù, la squadra ha sfidato la capolista Nissa in un incontro avvincente che si è concluso con una vittoria epica per 2-1. Questo trionfo non solo ha riaperto le porte del campionato, ma potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione per i gialloblù, dimostrando la forza di una squadra capace di vincere tutte e dieci le partite in trasferta.



Nonostante un inizio difficile, con la Nissa che ha preso il comando del gioco in meno di un minuto grazie alla rete di Gueye, la Pro Favara non si è scoraggiata. Con una prontezza d’animo sorprendente, la squadra ha tessuto trame di gioco pericolose che hanno trovato il loro apice al 18′ quando Vizzini ha servito un cross perfetto per Retucci. Quest’ultimo, con una conclusione precisa in scivolata, ha pareggiato i conti. Il settore ospiti ha esultato, trasmettendo l’energia necessaria alla squadra per continuare nella sua impresa. Il primo tempo si è concluso con un pareggio 1-1, sottolineando la determinazione di entrambe le squadre.



Nella ripresa, la Pro Favara ha alzato il proprio baricentro, esercitando una pressione costante sulla difesa avversaria. Questo sforzo incessante ha trovato il giusto compenso al 74′, quando Lucarelli ha realizzato il gol del sorpasso su calcio piazzato, segnando così il suo nono gol in campionato. L’entusiasmo ha travolto i tifosi gialloblù presenti in tribuna, mentre la Nissa ha tentato invano di ribaltare il risultato.



Grazie a una difesa impenetrabile, la Pro Favara ha consolidato la sua vittoria, riducendo il distacco dalla vetta a soli tre punti. Questo successo ha completamente rimesso in gioco la lotta per il titolo nel girone A di Eccellenza, sottolineando che la Pro Favara ha tutte le qualità necessarie per competere ai massimi livelli. La squadra gialloblù potrebbe benissimo diventare la protagonista indiscussa di questa stagione calcistica, con i tifosi che sognano già nuove imprese e successi.