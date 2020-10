Pro Favara in trasferta a Mazara del Vallo nella domenica della riapertura degli stadi

Dopo tanti mesi riaprono, seppur con posti limitati, gli stadi. È la novità lieta del campionato che rappresenta un passo avanti in un periodo dove è vietato però abbassare la guardia nei confronti del Covid-19 e rispettare i protocolli sanitari. Aspettando Davide Carioto (il giocatore ha finito il periodo di quarantena ed è in attesa di effettuare il tampone) il Pro Favara domani affronterà la trasferta di Mazara.

“Non esistono trasferte e partite facili o difficili. Ogni domenica- dice l’allenatore Luca Cavallo- affronti un avversario con caratteristiche diverse e devi essere sempre pronto a sfoderare la migliore prestazione per mettere punti in classifica. Il Mazara ha costruito una squadra forte ed esperta della categoria, abbiamo gli stessi punti in classifica e finalmente si gioca con il pubblico, seppur contingentato. Ci sono tutte le premesse per una bella partita”. Al termine della rifinitura del sabato mattina Luca Cavallo ha reso noto l’elenco dei convocati. Nel gruppo rientra Vincenzo Di Ruocco che ha scontato il turno di squalifica e c’è la disponibilità anche di Totò Cucuzza che ha fatto i primi minuti di stagione nella fase finale della partita di Coppa Italia con la Sancataldese.

Questi i convocati:

PANDOLFO

ALFANO

MARCHICA

PIRANEO

ROMERO

PASCULLI

BIANCOLA

FALLEA

PELLEGRINO

KING

CAVA

CUSUMANO

COSTANTINO

PONTINI

SANCI

CONTINO

RINOLDO

FANARA

COCUZZA

DI RUOCCO

BUCCERI

CAMMILLERI