Progetto “Costruire la Donnità” manifestazione finale presso l’Istituto Gaetano Guarino

La quinta edizione del percorso formativo “ Costruire la Donnità”, un progetto di ricerca-azione e innovazione didattica che promuove uno sguardo plurale sulla storia e gli eventi, volto a creare nuove consapevolezze sull’essere bambina e bambino oggi, si concluderà giorno 8 marzo, con la partecipazione di tutti gli alunni protagonisti. Gli studenti e le studentesse hanno svolto attività, ricerche e riflessioni, in una prospettiva di continuità, orientamento e confronto con gli Istituti Superiori e le Università del territorio .

Il progetto ha IISS “Enrico Fermi”.previsto approfondimenti specifici sul tema dell’educazione alle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di violenza, disuguaglianze e discriminazioni, per superare e prevenire gli stereotipi relativi ai ruoli “femminili” o “maschili”, i pregiudizi e i modelli sociali negativi. L’itinerario è stato suddiviso, quest’anno, nelle seguenti giornate che hanno avuto luogo nell’aulapolifunzionale “G. Valenti” dalle ore 09:00 alle ore 11:00: 25-01-2023 Alunni dei tre ordini di scuola – “Donna e Shoah: dai salotti di Palermo ai campi di concentramento”

20/02/2023 Alunni dei tre ordini di scuola – “Donna e Musica: il canto della libertà”

01/03/2023 Alunni dei tre ordini di scuola – “Donna e Poesia: la forza delle parole”

La manifestazione conclusiva del Progetto si terrà mercoledì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale Della Donna, col tema “Donna , Vita e Libertà”, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Ospiti la Dottoressa Liliana Militello, presidentessa del centro antiviolenza Gloria che parlerà di donne, lavoro e maternità, e le scuole del territorio.

In programma azioni didattiche e contributi di ricerca a cura delle seguenti classi :

Infanzia : sez H – La bellezza di essere madri

Primaria : IV A – Elogio alla maternità condivisa

MEDIA : II B – Donne, lavoro e maternità

Seguono gli interventi delle scuole superiori: Liceo “M.L.King” ed IISS “Enrico Fermi”. Alla regia Prof. Gaetano Sciume’, scenografia Inss. Felice e Contino, organizzazione logistica e referente Ins. Cinzia Agro’, coordinamento generale Prof.ssa Gabriella Bruccoleri.

A fare gli onori di casa, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri: – ” Credo fermamente che la scuola debba puntare sulla costruzione autonoma delle conoscenze attraverso il contatto diretto con il mondo esterno e, dunque, tramite le esperienze di vita. Una scuola aperta alla vita e che dalla vita stessa apprende. Una scuola che insegni a osservare ogni piccola cosa, e a porsi domande. Una scuola che formi dei bambini e degli adulti che sappiano riflettere. Una scuola che attivi sguardi plurali e singolari, con azioni didattiche inclusive, attente a fare delle differenze una risorsa per tutti e per ciascuno. Una scuola che aiuti a pensarsi libere e liberi, in una comunità di uguali “ .