Promuovere l’uguaglianza di genere attraverso il progetto “Costruire la Donnità” presso I.C. Guarino

L‘istituto comprensivo Gaetano Guarino di Favara è al centro di un’iniziativa innovativa volta a promuovere l’uguaglianza di genere e sensibilizzare sulla femminilità e la mascolinità. Il progetto, intitolato “Costruire la Donnità”, si propone di approfondire l’importanza dell’educazione alle pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere, della disuguaglianza e della discriminazione. Suddiviso in cinque giornate, il percorso del progetto offre una panoramica completa dei temi trattati. Gli incontri programmati sono stati pensati per coinvolgere diverse scuole e ordini di istruzione, assicurando una partecipazione trasversale alla comunità educativa. Ecco alcune delle attività in programma:

Il 26 gennaio 2024, si è tenuto l’incontro su “Donne e Shoah”, che ha visto la partecipazione attiva delle scuole Ambrosini e M.L.King. Un momento di riflessione importante per comprendere il ruolo delle donne in contesti storici drammatici.

Il 8 febbraio 2024, l’attenzione si è concentrata su “Donne e Ricordo”, con la partecipazione delle scuole Ambrosini, M.L.King e dell’Associazione del territorio. Un’occasione per riflettere sulle testimonianze e i contributi delle donne nella storia e nella memoria collettiva.

Il 14 febbraio 2024, alle ore 9:00 si terrà l’incontro “Donne, coraggio e cambiamento” con il Liceo Scientifico “Politi”, che evidenzierà le figure femminili coraggiose che hanno contribuito ai cambiamenti sociali e culturali.

Il 28 febbraio 2024, alle ore 9:00 il tema trattato sarà “Donne, cibo e tradizioni”, con la partecipazione del Liceo M.L-KING e Ambrosini. Un’occasione per esplorare il ruolo delle donne nella cucina e nelle tradizioni familiari.

La manifestazione conclusiva del progetto “Costruire la Donnità” avrà luogo l’8 marzo 2024, alle ore 9:00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Con la partecipazione dell’Istituto “Ambrosini”, M.L-KING e dell’Associazione del territorio, per celebrare le conquiste e riflettere sulle sfide ancora da affrontare per garantire piena parità di genere. Gli alunni e la comunità locale sono invitati a partecipare. Un’opportunità per celebrare i progressi compiuti e rinnovare l’impegno per un futuro più equo e inclusivo.