Riapertura del Sacrario Militare a Bonamorone: Un tributo alla memoria e all’Unità Nazionale

Il Comune di Agrigento si prepara a una solenne cerimonia di riapertura del Sacrario Militare sito presso il cimitero monumentale di Bonamorone. Dopo quasi nove anni di chiusura, il Sacrario rinasce per onorare la memoria dei caduti e celebrare l’unità nazionale. La cerimonia ufficiale è prevista per il 27 ottobre prossimo alle ore 10.30 e rappresenta un momento di profondo significato per la comunità agrigentina e per l’intera nazione. Il Sacrario era stato chiuso nel novembre 2014 a causa di problemi infrastrutturali che mettevano in pericolo la sua integrità. Da allora, l’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa ha lavorato instancabilmente per riportare il luogo sacro al suo antico splendore. Gli interventi infrastrutturali hanno compreso la messa in sicurezza del Sacrario, con particolare attenzione rivolta alla copertura esterna e al soffitto interno. In un gesto di profondo rispetto per i caduti e in onore dell’unità nazionale, sono stati collocati due pennoni ai lati del Sacrario, sui quali sarà issata la bandiera italiana durante la cerimonia. Questo simbolo rappresenta il senso di orgoglio nazionale e di unità del paese, che si rafforza attraverso il ricordo dei sacrifici dei militari che hanno dato la vita per difendere la nazione. La cerimonia di riapertura vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, unendo così tutte le componenti della comunità in un unico tributo alla memoria dei caduti. La Santa Messa sarà officiata da S.E. Monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, aggiungendo un tocco spirituale all’evento. Il Sacrario Militare di Bonamorone è un luogo di profonda importanza storica e culturale per la città di Agrigento. Questa riapertura rappresenta un passo significativo verso il mantenimento e il rispetto della memoria dei caduti e dell’unità nazionale che tanto ha caratterizzato la storia dell’Italia.