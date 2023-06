Un successo travolgente: Il primo concerto della stagione con i Modà presso Piano San Gregorio

Ieri sera, nella suggestiva cornice della Valle dei Templi a Piano San Gregorio, si è tenuto un concerto che ha fatto vibrare i cuori di quasi 4 mila spettatori. La band con il carismatico frontman dei Moda’, Kekko Silvestre, ha regalato un’esperienza musicale indimenticabile, mentre le coppie si lasciavano conquistare dalle canzoni dei Modà, qualcuno ha trovato un modo speciale per far partecipare il proprio partner al concerto, nonostante l’impossibilità di essere presente fisicamente. Cosi, una coppia ha trovato un modo per condividere l’esperienza a distanza, assicurandosi che nessuna distanza potesse separarli dalla magia del momento. Durante l’esibizione, in un momento di pura spontaneità, i presenti hanno acceso le torce dei loro cellulari e hanno intonato la celebre canzone “Tappeto di fragole”. Le luci dei telefoni si sono alzate nell’aria come stelle luminose, creando un’atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente.

La performance di Kekko Silvestre e della sua band è stata semplicemente magistrale. La sua voce potente e coinvolgente ha travolto il pubblico, emozionandolo e facendolo cantare a squarciagola ogni singola parola delle canzoni.

Alla fine del concerto, gli applausi e i sorrisi sul volto degli spettatori hanno testimoniato l’emozione e la gioia vissuta durante quella serata. Il concerto dei Modà nella Valle dei Templi ha dimostrato ancora una volta che la musica ha il potere di unire le persone, anche quando si trovano a distanza.