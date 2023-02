(VIDEO)Akragas vince su rigore contro Pro Favara e raggiunge la vetta della classifica di Eccellenza girone A

Nella giornata di oggi si è disputata una delle partite più importanti del girone A di Eccellenza, ovvero quella tra Pro Favara e Akragas. La partita si è svolta sul campo di casa della Pro Favara, ma è stata l’Akragas a portare a casa la vittoria, grazie ad un rigore trasformato da Desiderio Garufo all’ottavo minuto del secondo tempo. L’incontro è stato molto equilibrato, con entrambe le squadre che si sono date battaglia su ogni pallone. La Pro Favara ha cercato in tutti i modi di imporsi, ma l’Akragas si è difeso con ordine e ha saputo approfittare della situazione favorevole per portarsi in vantaggio. La reazione del Pro Favara non si è fatta attendere e la squadra ha cercato con tutte le sue forze di pareggiare il risultato. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni create, il gol del pareggio non è mai arrivato. L’Akragas, invece, ha difeso con ordine il proprio vantaggio fino alla fine del match, portando a casa i tre punti. Con questa vittoria, l’Akragas si porta a pari punti con l’Enna, che è stata fermata in casa dalla Leonfortese. In questo modo, la squadra di Agrigento raggiunge la vetta della classifica con 55 punti e si candida come una delle squadre favorite per la promozione in Serie D.

Nonostante la sconfitta, il Pro Favara può uscire dal campo a testa alta per la prestazione offerta. La squadra ha dimostrato di essere molto solida e di avere un gioco organizzato, che sicuramente porterà buoni risultati in futuro. La squadra rimane ferma a 48 punti, ma ha ancora tutte le possibilità di agguantare la promozione in Serie D. La prossima partita, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per riscattarsi e conquistare i tre punti tanto attesi. In conclusione, la partita tra Pro Favara e Akragas si è rivelata molto interessante e combattuta, con l’Akragas che ha saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni per portarsi in vantaggio e vincere la partita. La Pro Favara, invece, può essere soddisfatta della propria prestazione e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi di fine stagione.