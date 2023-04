(VIDEO)”Inclusion”: Il nuovo progetto del Liceo Martin Luther King di Favara e dell’Accademia Palladium per promuovere la cultura dell’inclusione e della legalità

Il Liceo Martin Luther King di Favara e l’Accademia Palladium hanno unito le forze per creare un nuovo progetto intitolato “Inclusion”, che si concentra sulla promozione della cultura dell’inclusione e della legalità. Il progetto prevede la realizzazione di due laboratori: “Diversi Insieme” e “Palcoscenico della Legalità”. L’obiettivo principale di queste attività è quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso l’educazione alla legalità e alla convivenza pacifica.

Entrambi i laboratori sono stati ideati con l’intento di creare un ambiente scolastico più accogliente e positivo, dove gli studenti si sentano al sicuro e al centro dell’attenzione. Il progetto “Inclusion” mira a sensibilizzare gli studenti sul valore dell’inclusione e della legalità, al fine di creare una società più equa e giusta per tutti. Grazie a queste attività, il Liceo Martin Luther King di Favara e l’Accademia Palladium dimostrano la loro dedizione alla promozione di valori fondamentali come l’uguaglianza, la giustizia e la convivenza pacifica. Sotto il servizio di Davide Sardo: