Viva la Guarino! Viva l’Ambrosini! – Emozioni in contrapposizione: Il Messaggio della dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri

Di seguito la nota integrale: “Due sentimenti contrastanti ed egualmente forti : da un lato il dispiacere per l’aggregazione della Guarino e dall’altro , la gioia per l’autonomia riconquistata per un anno ancora, per l’Ambrosini. Davvero non si può mai essere compiutamente felici o infelici, perché c’è sempre un motivo per gioire e una causa per essere tristi! Questi sei anni alla Guarino sono stati contrassegnati da un profondo impegno innovativo, da affetto, da stima, da un costante afflato collaborativo e da una progressiva fecondità di risultati formativi e strutturali, che sono patrimonio della nostra storia e della nostra comunità! Nulla e nessuno potranno togliere noi a noi stessi: i percorsi, i curricoli, le esperienze, gli esiti cognitivi, le innovazioni, l’abbraccio con il territorio! Il vostro impegno, la gratitudine delle famiglie, l’affetto dei bambini rimangano e rimarranno! La storia continua! E noi siamo ancora qua, con il desiderio di raccontarla, con più entusiasmo ancora e con un rinnovato spirito di servizio nei confronti degli alunni e delle alunne, che da sempre costituiscono lo scopo più importante della nostra vita professionale, e non solo! Viva la Guarino! Viva l’Ambrosini!“