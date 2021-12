“Abbatti l’indifferenza, usa l’intelligenza” campagna di sensibilizzazione promossa dal Cts di Favara. (Video)

“Abbatti l’indifferenza, usa l’intelligenza”. E’ questo il nome di una campagna di sensibilizzazione promossa dal Cts di Favara, insieme agli istituti comprensivi “Bersagliere Urso- Mendola”; “Brancati”; “Falcone Borsellino”; “Guarino” e l’IISS “Fermi” e in collaborazione con il Comune di Favara.

L’obiettivo è ribadire la necessità di rispettare la disabilità non occupando in modo abusivo gli stalli dedicati e non ostruire con le auto gli scivoli presenti in città.

“L’iniziativa – spiega l’assessore Antonella Morreale – è finalizzata a coinvolgere gli esercenti ma vuole trasmettere un messaggio di sensibilizzazione affinchè si accresca e si maturi un atteggiamento inclusivo e rispettoso verso gli altri”.

“Rispettare la disabilità – dice il sindaco Antonio Palumbo – è segno di civiltà. A Favara si può e si deve essere rispettosi dei bisogni di tutti”.