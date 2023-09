Calcio a cinque. Un inizio promettente per la Pro Favara Futsal nella stagione 2023-2024″

La Pro Favara Futsal inizia la stagione con una promettente prestazione. I ragazzi di mister Cordaro dimostrano solidità e impegno nella prima uscita stagionale

La Pro Favara Futsal, squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di D regionale, ha dato il via alla sua stagione con una promettente prestazione contro la squadra del Campobello di Licata. L’amichevole tenutasi lo scorso fine settimana è stata una solida occasione per i ragazzi di mister Mariano Cordaro di mettere alla prova le loro abilità tecniche e tattiche in vista dell’inizio del campionato previsto a fine settembre. Nel corso della partita, i giovani talenti della Pro Favara Futsal hanno dimostrato di essere in ottima forma fisica e mentale, rispondendo bene alle varie prove tecniche e tattiche proposte da mister Cordaro. La determinazione e la disciplina in campo hanno catturato l’attenzione di allenatori, tifosi e dirigenti presenti.



Nei prossimi giorni, la squadra continuerà la sua preparazione con grande impegno e dedizione. Questa prima uscita stagionale ha offerto una panoramica positiva delle potenzialità della Pro Favara Futsal e ha aumentato l’entusiasmo dei tifosi in vista dell’inizio della competizione ufficiale. La società desidera ringraziare la Virtus Favara per l’ospitalità offerta durante la partita amichevole. L’appoggio e il sostegno delle società locali sono fondamentali per il successo delle squadre sportive nella regione.



Il team dirigenziale della Pro Favara Futsal è composto dal Presidente onorario Rino Castronovo, dal vice presidente Salvatore Fanara, dal dirigente responsabile Carmelo Manganella, dal direttore sportivo Marco Mossuto e dal responsabile marketing e comunicazione Gaetano Mendola. Il ruolo di allenatore è affidato a Mariano Cordaro, con Alessandro Taiella come allenatore in secondo. I portieri della squadra sono Samuele Matina e Calogero Amoroso, mentre i centrali difensivi sono Gaetano D’Anna, Gero Alba, Angelo Cutaia e Giuseppe Avarello. Tra i laterali troviamo Antonio Manganella, Gabriele Puma, Antonio Spallino e Stefano Piazza, mentre i pivot sono Gino Zambuto e lo stesso Mariano Cordaro. Con il talento e la determinazione di questi giovani atleti, la Pro Favara Futsal è pronta per affrontare la stagione con spirito competitivo e ambizioni elevate. Gli appassionati di calcio a 5 possono attendersi emozionanti sfide e momenti di grande sportività da parte di questa squadra promettente.