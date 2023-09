Giovanissima promessa del calcio, firma con il Palermo. Il ruolo chiave di Antonio Messinese nel percorso di Angelo Bennici

Nel mondo dello sport, quando si ha l’opportunità di scoprire un giovane talento, non bisogna mai lasciarsela sfuggire. Questo principio è stato dimostrato ancora una volta pochi giorni fa quando Angelo Bennici, classe 2008, si è unito alle fila del prestigioso club siciliano Palermo, attualmente militante in Serie B. Il giovane attaccante ha fatto parlare di sé l’anno scorso quando ha trascinato la selezione della Santa Sofia Licata alla vittoria nel campionato regionale Under 15, sotto la guida dell’allenatore Tonino Pino. In quella stagione, Bennici ha segnato ben 40 gol e contribuito a realizzarne altrettanti.

Grazie ad Antonio Messinese (nella foto), lo scout del club rosanero, che ha seguito da vicino il percorso di Angelo Bennici durante l’ultima stagione, ha avuto modo di valutarne le straordinarie capacità. Il ragazzo, abile in vari ruoli offensivi, può fungere da trequartista o esterno, dimostrando una versatilità che ha attirato l’attenzione del Palermo.



Con il suo passaggio al club professionistico, Angelo Bennici avrà l’opportunità di giocare nel campionato nazionale Under 16, mettendo alla prova il suo talento in una nuova sfida. Il direttore generale della Santa Sofia Licata, Antonio Mulè, ha commentato questo trasferimento affermando che è motivo di grande soddisfazione per il club, poiché dimostra il successo del loro lavoro nell’identificare e coltivare giovani talenti. Ha inoltre sottolineato che ora spetta a Bennici dimostrare le sue capacità con impegno e sacrificio.



Non è solo Angelo Bennici a emergere come promessa nel mondo del calcio; altri giovani talenti, come Salvatore Squillacioti e Giuseppe Cataldi, stanno attirando l’attenzione con il loro talento e determinazione. Inoltre, Davide Federico di Cammarata, già pilastro dell’Under 15 Nazionale nella stagione precedente, continua a dimostrare il suo valore.

Questi giovani atleti sono la speranza del calcio italiano e, con opportunità come quella offerta dal Palermo, hanno la possibilità di crescere e affermarsi nel mondo del calcio professionistico. La storia di Angelo Bennici è solo l’ultimo esempio di come il talento emergente sia accolto e sostenuto nel mondo dello sport.