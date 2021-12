Favara. “RiaccendiAmo il Natale”; Iniziative “Senza Limiti” con una allegra e divertente “scarrozzata”

Le Associazioni di volontariato “Senza Limiti” Favara, “Famiglie Persone Down” Agrigento e “AISM” Agrigento, in collaborazione con il Comune di Favara, nell’ambito della manifestazione “RiaccendiAmo il Natale”, promossa dall’Amministrazione comunale – Assessorato allo Spettacolo, organizza per mercoledì 8 dicembre 2021. L’appuntamento è alle ore 10.00 in piazza Don Giustino (Olimpia). La passeggiata, guidata dall’immancabile presenza di Babbo Natale e​ accompagnata dall’allegria dei Tammurinara di Girgenti, si snoderà lungo percorso della centralissima Via Roma, Piazza dei Vespri e Via Vittorio Emanule per raggiungere la storica piazza Cavour. Qui, dove i bambini potranno consegnare le letterine a Babbo Natale e ricevere le caramelle, è previsto un momento musicale, uno spettacolo di danza con degustazione dei classici “Muffuletti cunzati” offerti da due maestri fornai di Favara e organizzata dai Boy scout. Saranno presenti il sindaco Antonio Palumbo e gli assessori della sua giunta. ​ La “scarrozzata” vuole essere un momento di festa, di sano divertimento e soprattutto di inclusione. Il messaggio che si vuole lanciare è quello di​ sensibilizzare la cittadinanza per​ una più facile integrazione nel tessuto sociale di quei concittadini che hanno maggiore difficoltà a vivere pienamente la nostra città. La partecipazione alla “scarrozzata”, nel rispetto dell’osservanza delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, è aperta a tutti. ​ Per la sensibilità e la collaborazione si ringraziano Cioppy Group, i panifici Cannizzaro e D’Oro (Abate – Capodici), i frati Francescani, il Bar Olimpia, Oreste Bar Cavour, la speaker Miriam di Rosa, i Tammurinari di Girgenti, la Croce Resso e Boy scout.​ ​ ​ ​ ​