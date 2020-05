Favara. Settimana della Legalità. Seguiti gli appuntamenti dell’Unitre, Fabaria Donna, Medinova e Pro Loco. Gli appuntamenti di oggi

Scorre veloce e senza intoppi la Settimana della Legalità 2020 a Favara. Cavalcando i social, tutte le associazioni che nel pomeriggio intervengono su piattaforma streaming per parlare di Legalità, nelle sue molteplici forme, stanno davvero apportando un grande contribuito al dibattito. In un crescendo di interesse, anche la trasmissione di ieri ha registrato un notevole successo. Infatti, nella giornata del Compleanno di Stefano Pompeo, giovedì 7 maggio, alle ore 16.00, l’incontro promosso dall’UnitreEmpedocle Favara (Università della terza età) con la presentazione,

attraverso l’utilizzo di materiale video-fotografico, delle attività già svolte nel Territorio e dei progetti a cui si sta lavorando per la promozione del valore della Legalità e per una maggiore diffusione della cultura dell’Ambiente e del valore della Vita. Il tutto appositamente programmato nel giorno di quello che sarebbe stato il 33° compleanno di Stefano Pompeo. Presenti: Dott. Diego Caramazza, Presidente dell’UnitreEmpedocle; Dott. Giuseppe Veneziano, Coordinatore; Dott.ssa Anna Alba, Sindaco di Favara; don Giuseppe D’Oriente, Arciprete di Favara; i genitori del ricordato Stefano Pompeo. Ha moderato l’incontro il Dott. Giuseppe Veneziano. Alle 18.00 il secondo step, promosso in sinergia dall’Associazione Fabaria Donna, dalla Casa Editrice Medinova e dalla Pro Loco Castello sul tema: Beni Culturali, Ambientali, Cibo e Salute con il Covid-19. Presenti: Prof.ssa Marina Castiglione,Docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; Dott.ssa Giusy Sutera Sardo, Presidente, Rosa Bosco e Giulia Montaperto componenti, dell’Associazione Fabaria Donna; Dott. Antonio Liotta della Casa Editrice Medinova;

Salvatore e Antonio Moscato per la Pro Loco Castello. Spunti di riflessione sul diritto alla salute e cultura, la sicurezza alimentare, la Costituzione Italiana, il ruolo dei beni culturali inteso come bene materiale e immateriale.

Ha moderato il Prof. Antonio Moscato.

Ed oggi, venerdì 8 maggio, tutto pronto per la presentazione elaborati pervenuti ai concorsi fotografico-grafico e video “Posso vivere di Legalità” con l’ Assegnazione degli attestati agli studenti. Presenta la prof.ssa e giornalista Valentina Piscopo. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, l’incontro promosso dall’A.N.P.I. Favara, dall’Istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone” e dal Centro Studi “Antonio Russello” sul tema: Legalità, Resistenza e Costituzione. Presenti: Prof. Carmelo Castronovo, A.N.P.I. Favara; Prof. Rosario Manganella, Ist. Studi e Ricerca “C. Marrone”; Prof. Gaspare Agnello, Presidente Centro Studi “A. Russello”; Prof.ssa Carmela Marrone.

Trasmissione del video realizzato da Giovanni Maria e Luana Cipolla, studenti del Liceo “M. L. King” di Favara, sul monologo che Ficarra e Picone hanno dedicato al Beato Padre Pino Puglisi.

Nel corso della discussione saranno presentati dei video messaggi: Il Coro degli Ebrei di A. Russello recitato da Pippo Crapanzano; Legalità, Resistenza e Costituzione offerto da Giusy Carreca che, inoltre, offrirà una poesia su Felicia Impastato. A moderare l’incontro Domenico Bruccoleri.