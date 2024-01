Grave incidente stradale a Favara: Anziano conducente coinvolto in uno schianto contro un muro

Questa pomeriggio, intorno alle 15:55, un grave incidente stradale a Favara ha coinvolto un anziano conducente. L’auto, una Fiat 500, procedeva lungo via Bersaglieri Urso quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro un muro nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Emanuele. Da un primo esame della dinamica dell’incidente, sembrerebbe che l’auto abbia agito in modo “autonomo”. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, coordinati per prestare soccorso al conducente rimasto ferito. Le condizioni dell’anziano, dalle prime valutazioni, sono apparse gravi a causa di una ferita piuttosto significativa alla testa. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Le autorità stanno attualmente indagando sulla dinamica precisa dell’incidente, compreso il motivo per cui l’auto abbia perso il controllo in modo apparentemente autonomo.