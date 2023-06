I migliori cantanti si sfidano al Sicilia Vocal Festival: chi salirà sul palco nella finalissima del 11 giugno

Un’indimenticabile giornata ha segnato la conclusione delle semifinali del “Sicilia Vocal Festival” presso la suggestiva Baia del Kaos lungomare di Porto Empedocle. I promotori e organizzatori di questa prima edizione, Stefano Vinciguerra, Valerio Vinciguerra e Alberto Casà, hanno dimostrato una straordinaria abilità nell’organizzare due intense giornate di semifinale e nel gestire più di 130 iscritti provenienti da ogni parte dell’Italia. Hanno saputo coinvolgere per la finalissima che si svolgerà il 11 giugno presso il Palco Letterario Luigi Pirandello ad Agrigento una giuria composta da autorevoli personalità, tra cui un regista dello Zoo di Radio 105, autori di XFactor e membri del direttivo del festival di Castrocaro.

Tra i partecipanti di questa semifinale, accuratamente selezionati tra 40 talentuosi artisti, sono stati 22 i cantanti che si sono esibiti sotto il caldo sole di giugno. L’emozione ha pervaso il palco al vedere partecipanti provenienti da ogni angolo della Sicilia, dall’est all’estremo ovest, portare la propria musica in scena. Da Giuseppe Basile a Giuseppe Concetto Quattrocchi e Marina Grassi di Acireale, da Chloe Maria Scaccia e Marco Russello di Sommatino a Francesco Ragusa di Santa Elisabetta, da Dennis Longo e Martina Peritore di Favara a Barbara Vittoria Castillejo di Porto Empedocle, da Serena Andrea D’Orazio e Enrico Oliva di Agrigento a Monica Brunco di Ravanusa, da Marialucia Messina e Rocca Dalila Lo Giudice di Piedimonte Etneo ad Agnese Concetta Sapienza di Mascalucia, da Giusy Candela di Buseto Palizzolo ad Ambra Alioui di Caltanissetta, da Andrea Salvatore Maira di San Cataldo a Selyne Nicotra e Monica Polizzi di Naro, da Lina Russello di Canicattì a Massimo Priolo di Giardini Naxos.

Ogni partecipante ha mostrato un talento straordinario, rendendo difficile il compito della giuria d’eccezione composta da Orazio Turco, Andrea Magno, Stefano Vinciguerra, Valerio Vinciguerra e Alberto Casà. Ognuno dei concorrenti ha dato il massimo di sé, rendendo la selezione dei finalisti ancora più complessa.

Ora, con grande attesa, si attende l’esito di queste semifinali. Non vediamo l’ora di annunciare tutti quei talenti che si esibiranno sul palco il prossimo 11 giugno presso il Palco Letterario Luigi Pirandello ad Agrigento. È stato un privilegio assistere alle esibizioni di ieri e siamo certi che la finale sarà ancora più straordinaria.

Un ringraziamento speciale va a Stefano Ptz per la sua impeccabile presentazione durante le semifinali. La sua capacità di coinvolgere il pubblico ha reso l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente. Continuate a seguire il “Sicilia Vocal Festival” per rimanere aggiornati sulle prossime fasi di questa incredibile competizione musicale.