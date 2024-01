Miriam Mignemi nominata nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia: Nuova sfida per la politica locale

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, ha annunciato oggi la nomina di Miriam Mignemi al Direttivo Provinciale del partito. Mignemi, attualmente Presidente del Consiglio Comunale di Favara, si unisce a un team di esperti e giovani promettenti con l’obiettivo di costruire una proposta politica seria per la provincia di Agrigento.

Barba ha elogiato la composizione del nuovo direttivo, definendolo “autorevole e di ampia rappresentanza”, capace di combinare l’esperienza matura con la freschezza e l’entusiasmo dei più giovani. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di riportare speranza alla provincia attraverso un impegno politico solido. Allo stesso tempo, Barba ha annunciato che il direttivo è già al lavoro per la creazione dei dipartimenti tematici e per affrontare le imminenti sfide amministrative.

Miriam Mignemi ha accolto con favore la nomina da parte di Barba, ringraziandolo per la fiducia accordata. Nel suo commento, Mignemi ha evidenziato il ruolo di Adriano Barba come figura ideale per guidare il direttivo provinciale, riconoscendo le sue doti di equilibrio e diplomatichezza. Mignemi ha sottolineato la rilevanza del direttivo di Agrigento, la provincia con il maggior numero di tesserati in Sicilia, sottolineando che esso rappresenta una convergenza di forti personalità e proporzionata qualità di proposte.

La nuova membro del direttivo si è impegnata a mettersi a disposizione, portando le istanze del territorio al centro delle attenzioni. Mignemi ha sottolineato l’importanza di dare seguito a livello nazionale all’emendamento approvato all’Ars sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari. Ha annunciato la sua intenzione di lavorare in sinergia con tutti i componenti del direttivo, confrontandosi con i deputati di riferimento, il direttivo regionale e nazionale.