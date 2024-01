Successo straordinario per “U Natali a San Calò” – Il sipario si chiude con il sorteggio dell’Epifania

Concludendo con il sorteggio avvenuto ieri, 6 gennaio 2024, si è ufficialmente chiuso il sipario sulla manifestazione natalizia di “U Natali a San Calò”. Il comitato organizzatore desidera esprimere la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, rendendo l’atmosfera natalizia un’esperienza indimenticabile per la comunità. Durante l’intera durata della manifestazione, la partecipazione della gente è stata eccezionale, sottolineando l’entusiasmo e l’unità della comunità di San Calò. L’evento ha visto la presenza di famiglie, giovani e anziani, creando un’atmosfera calorosa e coinvolgente che ha reso “U Natali a San Calò” un punto di incontro per tutti. Il momento clou della chiusura è stato il sorteggio tenuto ieri, che ha concluso con gioia e suspense l’esperienza natalizia. Numerosi premi e sorprese hanno reso il momento indimenticabile per i partecipanti, contribuendo a consolidare il successo della manifestazione.

Il comitato organizzatore desidera ringraziare coloro che hanno generosamente donato il loro tempo, le risorse e il supporto per rendere possibile questo evento. Senza il contributo di tutta la comunità, “U Natali a San Calò” non avrebbe raggiunto il suo straordinario successo. Guardando al futuro, il comitato assicura che ci saranno molte novità e sorprese nel prossimo anno, con particolare attenzione dedicata ai più piccoli. La conclusione di questa prima edizione dell’evento non rappresenta la fine, ma piuttosto il punto di partenza per un nuovo capitolo di festività e condivisione a San Calò.