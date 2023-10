(VIDEO)L’incontro affascinante con un cucciolo di delfino a San Leone

Questo pomeriggio, nella zona balneare di San Leone, un evento straordinario ha attirato l’attenzione e il cuore di residenti e turisti. Un cucciolo di delfino è stato notato in difficoltà nel mare calmo, ma invece di allontanarsi dalla riva come si sarebbe dovuto aspettare, sembrava invece volersi avvicinare sempre di più alla spiaggia, piroettando e giocando come se cercasse l’attenzione degli spettatori.

Sotto il video: