Villaggio Mosè: Conducente del camion evita impatto frontale in incidente stradale

In Contrada Mosella, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma grazie ai pronti riflessi del conducente del camion, è stato possibile evitare un impatto frontale. Immediatamente dopo l’accaduto, è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i due feriti. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”, tuttavia nessuno dei due ha riportato ferite gravi. I carabinieri si stanno occupando della viabilità della zona e della ricostruzione della dinamica dell’impatto per stabilire le cause dell’incidente.