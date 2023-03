Favara. Presso l’Istituto Gaetano Guarino, “Settimana per la consapevolezza sull’autismo 2023”

Dal 29 marzo al 4 aprile 2023 si terrà la “Settimana per la consapevolezza sull’autismo 2023” a Favara, un evento organizzato dall’istituto comprensivo “Gaetano Guarino” in collaborazione con il C.T.S. Agrigento. L’obiettivo principale dell’evento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e promuovere la consapevolezza sui diritti delle persone autistiche.

Il programma della settimana prevede una serie di eventi, tra cui l’inaugurazione della mostra “Raccontami l’Autismo” e un mercatino di solidarietà chiamato “Includere con dolcezza”. Il giorno seguente, il 30 marzo, si terrà una giornata di formazione presso lo Sportello Provinciale Autismo sulla condivisione di buone pratiche tra i referenti autismo della provincia di Agrigento.

Il 31 marzo sarà dedicato alle attività artistiche, con un laboratorio di teatro e danza per gli alunni e le famiglie chiamato “Palcoscenico BLU”. L’attività si ispirerà al libro “Con gli occhi di Sara” di Davide Faraone e verrà integrata da due laboratori teatrali chiamati “I diritti dei bambini non sono favole” e “Dentro la tua testa, dentro il mio cuore”.

Il 2 aprile, Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, si svolgerà una passeggiata chiamata “Autismo in Valle” nella Valle dei Templi. Infine, il 3 aprile ci sarà la manifestazione finale del concorso nazionale “Raccontami l’Autismo” dell’anno scolastico 2022/2023, seguita da un flash mob chiamato “Una scuola BLU” in Piazzetta della Pace, con la partecipazione di tutte le scuole del territorio.

Durante tutta la settimana, inoltre, ci saranno visioni di film nelle aula Polifunzionale IC G. Guarino per scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. I film scelti sono “Il mondo di Leo” per le scuole dell’infanzia e primaria, e “Rain Man” e “Temple Grandin – Una donna straordinaria” per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

In conclusione, la “Settimana per la consapevolezza sull’autismo 2023” a Favara offre un’opportunità importante per sensibilizzare la comunità sull’autismo e promuovere una maggiore comprensione delle esigenze delle persone autistiche. Speriamo che questi eventi siano di grande successo e possano contribuire a creare un mondo più inclusivo per tutti.